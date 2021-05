Carnet noir: notre ancien collègue Fabian Dubuis s'est éteint à l'âge de 47 ans LiègeRécit Matthias Sintzen Une bien triste nouvelle est tombée ce vendredi matin. © Patrice Fagnoul

"Il y a un an, lorsque le football amateur s'arrêtait, tu décidais aussi de stopper ta collaboration avec La Dernière Heure. Un choix que l'on respectait totalement après de nombreuses années de bons et loyaux services au bord des terrains de Hamoir, Sprimont, Aywaille..., même si ta belle plume allait inévitablement nous manquer. Tu voulais te consacrer à ta famille, tes amis... et ne plus passer tes dimanches carnet, bic et ordinateur à la main. Te croiser au football ou ailleurs était toujours un plaisir. Avec toi, on discutait de foot, d'école, et bien d'autres sujets, autour d'un bon verre, dans une ambiance bon enfant. Tu étais bien plus qu'un simple collègue.



Il y a deux mois à peine, je te demandais quand tu comptais te remettre à écrire. Tu me répondais: 'peut-être dans quelque temps'. Je l'espérais de tout coeur et nous t'aurions accueilli à bras ouverts.



Malheureusement, ce moment n'arrivera pas. Le choc a été grand ce vendredi matin, au lendemain de l'Ascension, en apprenant ton décès inopiné, à l'âge de 47 ans, après une semaine de combat.



Ces moments sont difficiles à traverser et tu aurais mérité de vivre une dernière année différente de celle que nous venons de connaître. Tu vas laisser un grand vide derrière toi, dans ta famille et dans nos coeurs.



Tout ce qu'il me reste à te souhaiter, Fabian, c'est que tu sois heureux là-haut. Espérons que tu te fasses de nouveaux amis avec qui discuter des sujets qui te passionnent et que le confinement soit moins strict qu'ici.



Au nom de tous les journalistes et collaborateurs sportifs liégeois de la Dernière Heure/Les Sports+, ainsi que de toute la rédaction, nos plus sincères condoléances à Sophie, ta compagne, à Baptiste, ton fils, ainsi qu'à toute ta famille et tes proches.



A bientôt, mon ami."