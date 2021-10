Et 1, et 2, et 3-0. Peu avant la demi-heure de jeu, le match était plié ce dimanche à Rocourt. Un Damien Mouchamps en feu y allait d’un hat trick, dont un but de la tête. Une solide performance. “Ça fait plaisir et du bien, tant pour lui que pour l’équipe. Je l’avais trouvé très bon à Thes. À la maison, il n’arrivait pas à s’exprimer. Il est très important pour nous. Il a vu qu’il peut être décisif. C’est ce que j’attends de son football via sa vitesse, ses infiltrations, ses dernières passes, ses buts… Je ne veux pas seulement qu’il participe”, déclarait Drazen Brncic.

Cette victoire liégeoise était aussi la première de la saison à domicile. “Les joueurs voulaient absolument gagner ce match après la défaite en supériorité numérique la semaine dernière. C’est à la maison qu’il faut engranger la majorité des points. D’autant plus que nous nous sommes fait surprendre la semaine dernière alors que jusque-là, nous n’avions pas encaissé un seul but. (...)