Dans ce match des "malades", Waremme ne l’a pas semblé, Solières un peu plus. Les locaux, certes privés de leur défense centrale et de leur meilleur buteur, sont apparus apathiques durant le premier acte, bien maîtrisé par des Wawas qui ont posé le ballon au sol tout en se créant plusieurs occasions de but.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour l’équipe de Steve Dessart, qui perdait Marin Lacroix après seulement quatre minutes. (...)