Dans la première vague, on retrouvera un gars de Bassenge. Cédric Defawes. Quarante et un ans, père de deux petites filles (6 et 9 ans), responsable d’un SAV de ventilation. Il a de la bouteille (56e de la Trace des ducs de Savoie, petite sœur de l’UTMB, voici 5 ans, ou encore deuxième de l’Ultra Trail des sources 2020, un des rares ultras organisés par chez nous).

L’homme termine ses vacances à St Gervais avec sa famille. Ils reviennent d’une semaine dans les Cévennes. Un combo pas toujours facile, entre l’envie de partager des moments en montagne en famille et celle de s’économiser, de garder de l’énergie pour un périple qui risque de tourner autour des 35 heures.

“Pour un traileur, l’UTMB reste un objectif majeur, dit-il. Un peu comme Hawaï pour le triathlon. Tout le monde est là, des images circulent sur les réseaux, c’est un endroit (...)