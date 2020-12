Grenoble, la Corse, puis Dubaï. Julien Célestine va lâcher prise quelques semaines avec le ballon rond. Il en profitera pour se ressourcer, entre amis, en famille, pour le fun. Pour cause : le championnat de Lettonie, disputé sur une année civile, a pris fin le week-end passé. La Virsliga ne reprendra ses droits qu’à la mi-mars. "Cette coupure me fera un bien fou", avoue-t-il. "Je viens d’enchaîner un an et demi de football sans véritablement m’arrêter."

Arrivé à l’URSL Visé en juillet 2019, le défenseur central avait quitté les Oies six mois plus tard pour signer à Valmiera, en fin de mercato hivernal. Le Français n’y a pas perdu son temps.