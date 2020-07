Quelques mois après le duo Huet-Foguenne, c'est au tour de l'entraîneur des gardiens, Philippe Jacquemin, de s'en aller.



Lors du départ de Stéphane Huet et de Ronald Foguenne en début de saison dernière, Philippe Jacquemin avait annoncé qu'il quittait lui aussi le navire mosan. Finalement, il avait été convaincu de rester. Mais, pour des raisons professionnelles, son aventure à Visé s'arrête ici.Visé devait donc lui trouver un successeur. C'est Serge Kucharski qui a été choisi par le staff et la direction., explique l'entraîneur des gardiens, qui vient de monter de P2 en P1 avec Beaufays.Il s'agit d'un retour chez les Oies pour le coach., dit celui qui a notamment porté la tenue de Sprimont et Mormont auparavant.Voilà un beau défi pour celui qui a déjà côtoyé José Riga au Standard dans un tout autre rôle.