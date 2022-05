Chloé Herbiet n’en finit plus d’étonner. Et de progresser dans la hiérarchie belge. Si la citoyenne d’Aye a souvent dû se contenter de la 4e place dans ses rendez-vous nationaux majeurs l’an dernier, elle a, pour sa première compétition sur piste de l’année, décroché la médaille de bronze samedi, à l’occasion du championnat national du 10 000 m, disputé à Malmedy.

Devancée par Lisa Rooms (33.20.50) et Nina Lauwaert (33.24.87), respectivement 2e et 3e du classement général de la Cross Cup 2022, l’athlète du WACO a bouclé les 25 tours de piste en 33.25.95, record personnel et surtout minimum pour la prochaine Coupe d’Europe à la clé (le 28 mai à Pacé, Bretagne). (...)