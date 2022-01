"Miser sur la jeunesse et lui faire confiance." Au Standard de Liège, ces paroles ne sont pas lancées sans action derrière. Chez les dames de Super League, on tente d’intégrer les jeunes peu à peu, tout en maintenant quelques cadres.

C’est ainsi que Chloé Snaps a prolongé son aventure pour les prochaines années du côté du Sart-Tilman, où elle est arrivée en 2016. En donnant son accord à 16 ans et une semaine, elle est la plus jeune joueuse à intégrer le noyau de Super League. "Je suis très contente de voir que le Standard me fait confiance. Lorsque je suis arrivée ici à 10 ou 11 ans, je n’imaginais pas du tout que je serais déjà à ce stade, cinq ou six ans plus tard", explique ce jeune élément, qui garde bien la tête sur les épaules. "Je veux grandir pas à pas, me donner à fond sans y aller trop vite. Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Le coach Stéphane Guidi est très content de moi et fait preuve de beaucoup de sympathie. Mais il dit aussi que j’ai une marge de progression au niveau physique."