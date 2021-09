Petite surprise sur la ligne d’arrivée du marathon de Visé dimanche : l’arrivée en 18e position de Christophe Detilloux, en 3h06’41". Pour ceux qui s’en souviennent, "Toto", c’est une dizaine d’années dans le peloton, souvent au sein des mêmes équipes que Philippe Gilbert (Lotto, Française des jeux). Une belle carrière d’équipier… "Quand j’ai arrêté en 2007, je ne voulais pas stopper le sport et commencer à grossir comme d’anciens collègues", nous expliquait-il. "Je me suis d’abord remis au foot, en P4 à Richelle. Très vite, je suis passé sur la course à pied, à raison de 1 à 3 fois par semaine, souvent sur des petits chemins, en promenant les chiens…" (...)