Christophe Kinet à J-3 avant Liège-Anderlecht: "J'ai battu le Sporting au Stade Vélodrome en finale de la Coupe"

"Kiki", c'est un coach mais c'est surtout un ancien joueur formé au Sporting Anderlecht et au RFC Liège.



"Liège continue son chemin sans moi mais mon coeur est toujours là. On peut apprécier d'autres clubs mais on aime qu'une fois." Voilà tout l'amour qu'éprouve Christophe Kinet pour les Sang et Marine. Il faut bien le dire, il a connu pas mal d'événements chez les jeunes, en D1, dans les divisions inférieures mais aussi sur le petit banc. Arrivé à Liège en 1990 en provenance d'Anderlecht, il a intégrer l'équipe A quatre ans plus tard avant de partir au Germinal Ekeren. C'est en 2006 qu'il a effectué son retour. De 2011 à 2014, on le retrouvait sur le petit banc, brassard rouge au bras.



Des souvenirs, il en a à la pelle. "Anderlecht avait une formation au dessus de la moyenne sur le plan technique, même s'il y avait aussi (...)