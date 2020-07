L’arrivée de Christophe Martin-Suarez est un joli coup. Après avoir flirté à plusieurs reprises, la direction du club liégeois et l’attaquant sont tombés d’accord. "J’avais vraiment le souhait de revenir, de me rapprocher de mon domicile. J’ai compris que le coach avait envie aussi. J’espère apporter ma grinta à cette équipe. Mais en tant que Liégeois, je me dois de tout donner ", explique le dernier arrivé.

Venu de Tessenderlo, il est habitué à jouer le top. "Je pense que Liège peut jouer la première partie de tableau. Il faut viser plus haut que la saison dernière car, pour moi, Liège n’a pas fini à sa place. À la maison, tous les adversaires doivent craindre Liège, notamment à cause du public."