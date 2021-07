Christophe Martin Suarez passe du RFC Liège à l'Espagne Liège Matthias Sintzen Il rejoint le CD Marino, à Ténérife. © CD Marino

Cette saison, Christophe Martin Suarez ne jouera plus en Belgique. Après avoir quitté le RFC Liège où son contrat n'a pas été renouvelé, le Belgo-Espagnol a trouvé un port d'attache en Segunda División B, au CD Marino.



Buteur, il est également capable de délivrer des assists, en plus d'être précieux dans le jeu aérien grâce à sa taille (1m87).



Avant Liège, le centre-avant de 31 ans est notamment passé par Thes, Geel, le Fola Esch, Deinze, Roulers, la Calamine, le Patro Eisden et Hamoir.