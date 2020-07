Abonné aux clubs flamands ces dernières saisons, l'attaquant liégeois Christophe Martin-Suarez, revient dans la province.

"Cela fait quelque temps qu'on se tourne autour", rappelle celui qui a déjà été contacté à plusieurs reprises par le matricule 4.



Agé de 30 ans, le centre-avant d'1m87 arrive de Tessenderlo, où il a inscrit 6 buts en 16 titularisations. Formé au CS Verviers et au... RFCL, il a ensuite évolué à La Calamine, Hamoir, Patro Maasmechelen, Deinze, Geel, Roulers mais également à Esch au Luxembourg. Il a disputé 55 matches en Proximus League et y a marqué 12 buts. Il connait très bien la Nationale 1 puisqu’il a pris part à 77 matches et a marqué 23 buts.



Il jouera un rôle capital dans l'attaque sang et marine, bien que son profil ne soit pas identique à celui de Yadi Bangoura.

"Drazen Brncic est un coach que j'apprécie, on a discuté longtemps et je pense que je vais encore apprendre beaucoup de lui. Je suis heureux d'avoir enfin trouvé un accord avec Liège."