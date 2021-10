L’ancien joueur de Visé, Christophe Nezer, n’était même plus sur la feuille de match la semaine dernière contre Jette. "Je devais avoir des nouvelles du président (NdlR: Patrick Danze) fin de cette semaine et je n’ai toujours rien reçu. Pour être honnête: je n’ai pas cherché à en avoir non plus. Sauf miracle, on ne me verra plus sous la vareuse de Verlaine", confie Christophe Nezer à l'Avenir.



Une triste fin et un coup dur pour les Taureaux, qui n’avaient décidément pas besoin de ça cette saison.

On ne verra plus Christophe Nezer sous la vareuse verlainoise. Dommage!