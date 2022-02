Malgré le résultat, le début du match était en faveur des Vert et Blanc, Visé s’est même fait quelques frayeurs dans les 15 premières minutes. Arthur Cremer a d’ailleurs dû intervenir pour sauver son équipe d’un premier goal adverse. Mais c’était sans compter sur Cascio qui réagissait et trouvait directement le chemin des filets sur un ballon de Jonathan Legear. C’est à ce moment que la tendance s’inversa et Visé revint à l’avant. "Pour avoir un beau match, il faut deux équipes, on avait du répondant en face, reconnait Bernard Smeets, T2 des Visétois. On a fait preuve de réalisme et d’efficacité."