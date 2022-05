L’adage prétend que l’appétit vient en mangeant mais les Sprimontois ont prouvé, dimanche après-midi, que quitter la table avec une petite faim pouvait laisser augurer un bel avenir. Qualifié de petit Poucet avant le début du tour final, le club a signé deux exploits avant de buter sur Binche (1-3) lors du match décisif pour la montée.

"J e suis partagé entre deux sentiments", explique Thibaut Otte. "Je suis content d’avoir créé la surprise mais j’ai quand même un petit goût de trop peu car quand on arrive en finale, on a envie de bien faire. C’était une belle épopée et je suis certain qu’avec un petit peu de recul, on ne crachera pas sur notre parcours."