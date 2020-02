Claudy Dardenne est de retour sur un petit banc ! Et dans une région verviétoise à laquelle il est sentimentalement attaché. “Je l’ai toujours dit, mon plus grand souhait était un jour d’y revenir. J’y ai vécu, comme joueur, des moments extraordinaires.” Ancien portier renommé d’Aubel et de feu le RCS Verviers dans les années 80 et 90, Rackham débarque cette fois aux Tourelles rechaintoises comme successeur d’un Gino Piol sur le départ en fin de saison.