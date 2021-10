L'athlète rêve de Paris 2024 sur le steeple...

La victoire s’est jouée sur la… piste, dimanche, lors du National de 10 km sur route ! Et le titre est revenu à Clément Deflandre. L’athlète de Soumagne a devancé au sprint, en 29.20, Vincent Bierinckx et Arnaud Dely au terme d’une course très tactique avec un passage au 5e km en 14.50 pour un groupe d’une dizaine de concurrents.

“Par rapport à l’an dernier avec, il est vrai, des gars comme Isaac Kimeli et Robin Hendrix, ce fut beaucoup plus lent. On s’est regardé plusieurs fois avec Arnaud Dely car personne ne prenait d’initiative. En fin de compte, on s’est retrouvé à quatre pour la victoire. Je savais qu’en entrant le premier sur la piste, j’avais les meilleures chances de l’emporter, même si je ne suis pas une fusée au sprint. Et je me suis imposé devant les gars que j’avais pointés parmi les favoris, en l’absence de John Heymans, récent deuxième des 20 Km de Bruxelles, même si je suis étonné que Vincent devance Arnaud.”

À 23 ans, Clément a donc décroché le titre qu’il espérait lors de ce 10 km sur route, lui qui, sur la piste, se consacre au 3 000 m steeple.

“Disons que je suis un athlète polyvalent sur piste et sur route, mais aussi en cross puisque je disputerai la CrossCup cet hiver. Quant au steeple, c’est la discipline où le minimum olympique est le plus abordable pour moi parce que j’ai les Jeux de Paris dans un coin de la tête.” (...)