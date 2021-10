Combi-car obligatoire pour les supporters du RFC Liège à Winkel et à Mandel Liège Matthias Sintzen A moins d'une semaine du déplacement à Winkel, le club a appris la nouvelle. © MaMick

Depuis quelques jours déjà, le RFC Liège sait que le déplacement ne pourra se faire qu'en combi-car à Mandel le 6 novembre prochain. Une information tombée relativement tôt qui permet ainsi aux clubs de supporters de prendre leurs dispositions.



Pour Winkel dimanche prochain, la direction des Sang et Marine n'avait pas encore reçu les informations de la police ce dimanche et on pensait même que les déplacements en voiture seraient autorisés. Mais il n'en sera finalement rien. Les fans pourront donc se rendre sur place en car uniquement. Heureusement, des clubs de supporters avaient déjà mis en place l'organisation de cars pour effectuer ce déplacement important.