Ce mardi midi, la fédération a effectué le tirage au sort des 8esde finale de la Coupe de Belgique. Après leur exploit sur les terres de la D2 de Lier, les Comblinois avaient l’espoir de recevoir lors de ce tour, de préférence une D1 et pourquoi pas une affiche.

Et bien, tous leurs souhaits furent exaucés avec la venue des champions de Belgique ostendais, sacrés ces dix dernières années ! On verra donc Gillet et tous ses coéquipiers débarquer dans la salle des Rouge et Blanc fin octobre. Quelle affiche exceptionnelle !