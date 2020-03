Il fallait s'y attendre, la nouvelle est tombée comme un couperet sur le coup de 14h, ce jeudi.

La 43e édition des Crêtes de Spa, prévue le 28 mars prochain, a été "postposée", sans qu'une date future d'organisation ne soit encore connue à l'heure actuelle.

"Afin de limiter autant que possible les risques de propagation du coronavirus, en particulier dans des endroits où se rassemblent de nombreuses personnes, nous souhaitons assumer notre responsabilité en tant qu’organisateurs", explique un communiqué. "Nous avons dès lors également pris la décision de ne pas laisser les Lampiris Crêtes de Spa se dérouler à la date prévue du 28 mars et étudions la possibilité de déplacer l’événement à une date ultérieure. Nous vous tiendrons au courant des évolutions à venir."

Avec 3 rendez-vous "course à pied" traditionnels et deux trails, l'organisation pouvait compter sur environ 3000 participants. A cela, on pouvait ajouter les marcheurs (2 distances) et tous les accompagnants de ce petit monde.