Melen - Ster-Francorchamps 0-1

Tant en première qu’en deuxième mi-temps, on a assisté à un match décousu et tendu, d’un côté comme de l’autre.

En deuxième mi-temps, les Rouge et Blanc persévéraient et obtenaient un penalty peu après l’heure de jeu transformé par Arnaud Chareton. De son côté, Melen ne montrait que peu de choses.

Avec cette victoire, Ster gomme ainsi le revers de la semaine dernière contre Sprimont. “

Exclusion : 90 e+2 Mazouze (2 j.).

Le but : Chareton sur pen. (0-1).





La Calamine – Rechain 6-0

Score sans appel mais pas vraiment surprenant entre La Calamine, qui joue sur terrain synthétique, et Rechain. Les Verviétois, jugés grands favoris de la compétition, n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du soir coaché par le T1 par intérim Patrick Herman.





Malmundaria – Elsaute 1-2

Il y avait du monde ce samedi soir à Malmedy pour ce derby contre Elsaute. Ce sont finalement les visiteurs qui ont engrangé les trois points de la victoire. C’est leur 2e succès en deux rencontres. Adrien Crosset a de nouveau été décisif avec un but inscrit à la 74e et faisant suite à un pénalty concédé à la 73e par Elsaute.





Weywertz – Beaufays 0-3

Match à sens unique entre Weywertz et Beaufays samedi. Les locaux n’ont rien pu faire et le score aurait pu être encore bien plus lourd. Pris à froid, Weywertz a encaissé dès la 4e minute de jeu. A la mi-temps, c’était 0-3. Robin Boemer et Pierre Lebeau sont par ailleurs sortis sur blessure, portant le total des joueurs à l’infirmerie à six.





Aubel – Geer 1-0

Battu à Beaufays et piqué au vif, Aubel espérait bien s’imposer contre Geer. Privées de Van Hoof, Bauduin, Roex, Nalbou et Kerff, les forces de Tony Niro sont tout de même parvenues à remporter la victoire.





Jehay – UCE Liège 0-1

L’UCE Liège a eu du mal sur la pelouse de Jehay. Les Liégeois s’imposent 0-1 en toute fin de match, à la 82e, sur un but de Grégory Crits.

Faimes – Sprimont B 1-1

Belle prestation de Faimes à domicile qui parvient à prendre un point contre Sprimont, vainqueur de Ster la semaine passée. Les Hutois ont même pris l’avantage dès la 7e grâce à un but de Barankiewicz. Beltrame a égalisé pour les Carriers en seconde période.





Pontisse – Fize reporté

Fize n'a pas joué pas ce week-end contre Pontisse. Suite à un cas de Covid-19 dans le noyau herstalien, le match a été reprogrammé au 24 septembre à 20h. Le match précédent contre Rechain avait, lui aussi, été reporté.