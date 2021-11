Coup dur pour le RFC Liège qui perd Nathan Gosselain pour plusieurs mois; Midou Mouhli à nouveau blessé Liège Matthias Sintzen Le jeune joueur sorti blessé à Winkel connait le verdict. © MaMick Photography

A la 82e minute minute à Winkel, Nathan Gosselain remplaçait Michaël Lallemand. Dix minutes plus tard à peine, il devait déjà céder sa place à Halil Köse à cause d'une blessure. Après avoir passé les examens nécessaires, le verdict tombé fin de cette semaine est sans appel: le ligament croisé est touché. Une blessure importante et récurrente chez les joueurs de football. Il devra donc passer sur le billard et sa saison est plus que probablement terminée au vu des longs mois de rééducation qui l'attendent. Une bien triste nouvelle pour un jeune élément venu de l'échelon inférieur et qui prenait beaucoup de plaisir et d'expérience dans un noyau expérimenté.



Pour aller à Mandel ce week-end, Liège sera également privé de Midou Mouhli, à nouveau blessé. Yannick Reuten est quant à lui le premier suspendu de la saison pour abus de cartons jaunes. On n'oublie bien entendu pas Florian Gendebien qui s'entraîne bien individuellement mais qui est toujours sur la touche pour les matchs.