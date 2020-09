Coupe de Belgique: une défaite qui fera du bien à Stockay Liège Yves Hardy © Marquet

La marche était trop haute pour Stockay. Entre vaillance et impuissance, il y avait de l’expérience à prendre.



Pas d’exploit pour Stockay, à l’ombre de l’ancien site minier d’Eisden. “On a vu, on n’a pas vaincu” dixit Philippe Casérini. Les Hesbignons n’ont pourtant pas à rougir de leur prestation. Ils sont allés au charbon, portés par l’envie de soutenir la comparaison. Mais ce Patro-là, cité parmi les favoris en Nationale 1, et qui n’avait donc rien laissé au hasard, était un cran au-dessus des Stockalis, bien trop impuissants sur le plan offensif pour contester la logique succès limbourgeois. “Nous avons effectivement manqué de (...)