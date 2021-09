Coupe de Belgique: une formalité pour le Fémina Visé contre Eynatten (39-16) Liège Patrice Sintzen On s'y attendait un peu: la qualification du Fémina Visé pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique ne fut qu'une formalité, tant l'adversaire était faible. © Sintzen

Les Visétoises manquaient un peu d'agressivité en début de match mais le problème était vite réglé et elles faisaient la différence en contre.



Par la suite, elles confondaient parfois vitesse et précipitation, ce qui engendrait des fautes techniques mais Houben et Vandewal continuaient à alimenter aisément le marquoir.



Profitant d'une avance confortable, Werner Roef pouvait se permettre de faire tourner son noyau très tôt dans la partie, ce qui n'empêchait pas le Fémina de signer un 13-0 pour se mettre tout à fait sur le velours.



Fiche technique



Fémina Visé: Piccoli (59'), Kornmann (1'), Himberlin 1, Houben 12, Dattolico 5, Clermont 6, Carabin 3, Vandewal 9, Dellevedove, Dister1, Bearzatto, Vlachos 2, Gysens et Le Brigand.



Intermédiaires: 6-3, 11-5, 18-7; 25-8, 31-10, 39-16.