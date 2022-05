Seniores : Emeline Detilleux, 60e.

Juniores : 29. Julia Grégoire

Seniors U23 : 23. Jente Michels ; 51. Clement Horny ; 56. Jarne Vandersteen ; 108. Théo Demarcin. Abandons : Arne Janssens ; Sander Hubrechts ; Lukas Malezsewski.

Superbe météo, parcours très technique et quelques performances à retenir au niveau belge.Dimanche, Pierre De Froidmont (6e et 12e des deux premières manches), a confirmé son début de saison en boulet de canon en terminant 13e, à 1’57 du leader, l’Anglais Pidcock, déjà vainqueur la semaine dernière à Albstad (Allemagne). Le Theutois, désormais 8e au classement de la Coupe du monde, est remonté progressivement de la 31e place (fin du premier tour) jusqu’à la 10e (fin du 7e), avant de rétrograder légèrement dans la dernière des 8 boucles. Dans cette même course, très belle performance pour Jens Schuermans qui termine 16e, tandis que le cyclocrossman Dan Soete est 31e et Erno McRae 79e.L’autre belle performance belge du week-end à pointer est celle du junior Antoine Jamin, 20e alors qu’il s’agit de sa première saison dans cette catégorie. Dans cette même course, Tim Rex, lui aussi du Team BH Wallonie-Bruxelles est bien plus loin (76e).