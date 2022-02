Courail, de retour : "Il y a beaucoup d’émotions" Liège Gil Bidoul © EDA

Après sa grave blessure au genou, Courail a effectué son retour dans l’équipe dimanche. Une délivrance. Presque deux ans après son dernier match officiel (Ndlr : le 8 mars 2020 contre Fize, en P1), Elias Courail a refoulé la pelouse du Val Fassotte. "Les sensations sont bonnes, même depuis ma reprise à l’entraînement. Je n’ai pas joué beaucoup mais je suis très content de réintégrer le groupe en match officiel et il y a vraiment une bonne ambiance", réagit l’ailier, monté au jeu à la 77e minute à la place d’Arnaud Godard. "Ce n’était pas spécialement prévu que je joue mais Arnaud s’est blessé et j’étais conscient que je pouvais rentrer à tout moment en fonction des faits de match." Ce qui s’est produit. "J’étais prêt à rentrer mais si cela n’avait pas été le cas, je n’aurais pas non plus été déçu car je suis conscient de ne pas être à 100 % et il y a encore du chemin à parcourir. Mais c’est de bon augure pour la suite", embraye-t-il avec le sourire, après une longue période de galère. "Il y a beaucoup d’émotions et ça donne encore plus envie de gratter des minutes et de retrouver mon niveau ainsi qu’une place de titulaire."