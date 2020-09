Avec 344 classés sur les deux distances, le jogging sprimontois a presque doublé par rapport à 2019.

La Redoutable avait dressé son portique au Cercle St Martin, au centre de Sprimont. Cette course correspondait à la première manche du CLAP, le Challenge Cours la Province. La pluie et la pandémie auraient pu en décourager plus d’un mais grimper la Redoute reste un must que beaucoup de runners veulent vivre. En effet, ses organisateurs avaient une fois de plus placé un secteur chronométré indépendant au pied de la célèbre Redoute. Lucas Da Silva (2e sur le 19 km), a été le plus rapide avec un temps de 5’47.

Niveau organisationnel, les départs étaient étalés entre 15h00 et 16h00, pour éviter tout regroupement. Les coureurs se battaient donc contre eux-mêmes, avec leur seul chrono pour référence.

Mais pourquoi un tel succès de fréquentation ? La question a été posée à Paolo Bruccoleri, co-président du club. “La Redoutable, qui existe depuis plus de 25 ans, est organisée (...)