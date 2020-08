Le site vous tiendra informés de l'évolution de la situation pour les prochains jours et semaines." Enfin le club en a profité pour tirer la sonnette d'alarme. "Et dire que certains continuent à nier l'évidence et refusent de porter le masque… A méditer !" De son côté, la P1 de Fize a décidé de se mettre au repos jusqu'au 10 août. Toutes les activités sont annulées pour l'équipe qui avait rencontré... Stockay récemment. L'équipe B, elle, avait déjà été placée en quatorzaine suite à un cas positif détecté au sein de son groupe.

Ce lundi soir, Stockay a annoncé sur son internet qu'il suspectait un ou deux cas de Covid-19 dans son équipe de D2 ACFF. "Le résultat des analyses est attendu pour mercredi", communique le club. Il a d'ailleurs décidé d'annuler le match prévu ce mardi face à Sprimont. "Il est plus que probable que la rencontre contre Seraing de vendredi sera également annulée.