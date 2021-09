Dépassé comme ses coéquipiers par le rouleau compresseur nommé Warnant, Marco Crotteux a fait ce qu’il a pu pour colmater les brèches. Mais ça n’a pas suffi pour donner de l’air à l’entrejeu stockali vite pris en tenaille face au duo défensif des Warnantois. "Warnant a beau être monté il n’y a pas si longtemps, c’est déjà une belle équipe bien balancée de D2 ACFF, avouait le médian défensif de la décennie 2010-2020 sur Huy-Waremme. Non, on ne méritait rien de plus. C’est comme ça. On n’a rien montré. C’est la vie. On va devoir rectifier le tir et commencer vraiment notre saison. Au premier match, on est battu à la dernière minute. Contre Meux, on doit gagner. Et ici, on ne peut pas faire plus. Il faut désormais qu’on prenne des points même si c’est la Raal et qu’on doit changer notre façon de jouer. Tant pis pour le beau foot, on n’est pas là pour ça finalement. Les points d’abord…" (...)