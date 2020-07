Cyclisme : la première course UCI Juniors post-confinement est annulée Liège Matthias Sintzen Elle devait se tenir du 7 au 9 août mais le Covid-19 en a décidé autrement. © Pixabay

Aubel-Thimister-Stavelot devait avoir lieu le deuxième week-end d'août. Cette course était désignée comme la première course UCI Juniors post-confinement dans notre Royaume. Mais les bourgmestres d'Aubel et de Thimister-Clermont ont émis le souhait de ne pas organiser cette course, même à huis clos. Les organisateurs, qui avaient tout prévu pour respecter les mesures sanitaires, ont été contraints d'annuler la course.



C'est la première fois que cela arrive depuis 1982. La décision est intervenue à temps puisque les formations étrangères étaient attendues en fin de semaine dans la région verviétoise. Elles ont donc le temps de se retourner.



L’épreuve avait été remportée l’an passé par l’Américain Jared Scott et, un an plus tôt, par un certain Remco Evenepoel.