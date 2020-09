Cyclisme : Liège-Bastogne-Liège annulé pour les catégories Aspirants Liège Matthias Sintzen La crise sanitaire aura eu raison de la Doyenne pour les plus jeunes. © Gillebert

Ce dimanche devait avoir lieu la célèbre course Liège-Bastogne-Liège pour les catégories "Aspirants". Ce ne sera finalement pas le cas puisque, comme beaucoup d'autres événements sportifs, la course a dû être annulée en raison de la crise liée au coronavirus. Les organisateurs ont communiqué l'information ce lundi.



"Au vu de la situation sanitaire, c’est avec regrets que la direction du RC Pesant CL ASBL, voulant prioritairement protéger la santé tant des jeunes coureurs que de leurs parents et supporters, a décidé d’annuler l’édition 2020 de Liège-Bastogne-Liège Aspirants, prévue le dimanche 04 octobre 2020. Dès aujourd’hui nous donnons rendez-vous à tous en 2021", écrit Fernand Lambert, le président du RC Pesant CL.