La saison des jeunes routiers est terminée. Plus rapidement que prévu. Le dernier grand rendez-vous, qui devait être planifié ce week-end avec les Championnats de Belgique du contre-la-montre, a en effet été annulé à cause de la pandémie du coronavirus.

“On accepte la décision, on la respecte vu la crise sanitaire actuelle, mais cela reste une déception”, commente le Hutois Sacha Prestianni. Qui espérait y finir sa saison en beauté. “Je m’étais classé dixième du test national du contre-la-montre de Waregem. J’espérais donc un Top 10, voire mieux, sur ce National du chrono…”

Il avait déjà été aux portes du Top 10 de l’épreuve sur route, puisqu’il s’était classé douzième du Championnat de Belgique des 16 ans. “Cela avait été une petite déception, car j’avais terminé troisième la saison dernière chez les 15 ans”, commente le rapide coureur du VC Ardennes. “Sur cette édition, j’ai essayé d’attaquer, mais cela n’a pas fonctionné. Et l’amorce du sprint était assez dangereuse. Je suis d’ailleurs content de ne pas être tombé, car il y a eu beaucoup de chutes. Cela frottait énormément.”

Quel bilan tire-t-il de sa saison ? “Je reste satisfait des quelques courses que nous avons pu disputer”, répond celui qui est quatrième du DH Challenge Ekoï des cadets, ce qui montre sa régularité sur les courses qui ont pu être maintenues. “J’attendais une victoire chez les cadets, mais avec cette saison raccourcie, il y a eu moins de possibilités et je n’ai pas su en obtenir. Mais je sens que j’ai progressé. Je me sens plus fort, je sais plus faire la course qu’avant, attaquer. J’aimerais donc pouvoir confirmer chez les juniors en 2021.”

Une catégorie qu’il découvrira toujours avec le maillot de l’équipe du VC Ardennes. “Pour la préparer, j’espère faire la saison de piste, dès le mois de novembre, si celle-ci peut avoir lieu”, ajoute encore Sacha Prestianni.