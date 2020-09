© E.T.

Le joueur a effectué deux passages à Richelle, aujourd’hui c’est tout pour Herstal.



Deux séjours de deux ans à Richelle. Voilà ce qui figure, notamment, sur le CV de Cyril Brissinck, le Herstallien remis d’une entorse (cheville).

“J’ai gardé de nombreux bons contacts au sein de mon ancien club. Particulièrement avec Florent Marly, le gardien. On se voit quasiment tous les semaines puisque l’on joue ensemble au futsal à MJ Bibi. Bien sûr, avant la confrontation de nos deux clubs, on se chamaille… comme des amis. Cependant, les paris resto ou boissons, on n’a envie de les perdre aucun des deux !”