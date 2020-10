La compétition en Nationale 1 est maintenue. Pour combien de temps encore ? Cinq des huit rencontres au programme de la quatrième journée de championnat sont déjà reportées, et bien avant ce week-end. Ce Visé – Tirlemont fera-t-il figure d’exception ?

En trois journées, on navigue à vue entre… Tirlemont, la seule équipe à avoir disputé la totalité des rencontres, et le duo Dender – Dessel qui n’a toujours pas débuté son championnat ! Pour le clin d’œil, Visé fait partie du trio d’équipes, avec Tessenderlo et les Francs Borains, possédant encore le maximum des points ! “Le groupe s’est préparé pour jouer, ce week-end en tout cas”, déclare Cyril Rosy. “Le suivant, on verra les décisions qui seront prises !”

Dans le chef du milieu de terrain visétois, l’attente, au-delà d’un second succès de rang, est toute simple : conserver la confiance de José Riga dans le onze de départ