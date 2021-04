Pas conservé à l’URSL Visé après une saison blanche, le milieu de terrain Ciryl Rosy voulait absolument se relancer. Il reçoit finalement une nouvelle opportunité à Heist, toujours dans l’antichambre du football professionnel belge, dans l’équipe de Stéphane Demets qui le voulait visiblement dans son groupe. Rencontre avec le joueur de 25 ans qui a signé un contrat semi-professionnel.

Ciryl, vous n’avez finalement eu que très peu l’occasion de découvrir la Nationale 1…

"Oui nous n’avons joué que trois matchs. On voit qu’il y a une grande différence avec la D2 ACFF. C’est beaucoup plus professionnel et moins familial. Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de voir beaucoup d’équipes donc il est difficile de savoir ce que ça vaut. J’avais un petit goût amer."