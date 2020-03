Il est aussi désireux de retrouver un statut de titulaire.

Venant de signer six matchs sans défaite (14 sur 18), les Métallos rendent visite à Thes, dauphin de Deinze.

Les Limbourgeois, qui n’ont pas demandé la licence, restent sur deux revers ! "Il n’y a plus vraiment d’ambition, l’entraîneur fait tourner le noyau en alignant les joueurs ayant déjà prolongé", explique Christophe Martin Suarez, ex-La Calamine et Hamoir.

Néanmoins, l’attaquant, qui vient de débuter sur le banc contre Dender et au Lierse, prévient les Rouge&Noir.

"Bien sûr, le contexte, sans montée possible, joue dans nos esprits. Cependant, l’envie de gagner chacun de nos matchs reste présente. Le tour final ? On ne le jouera pas en levant le pied."

En pourparlers ("prolonger ou pas, les deux sont envisageables"), Christophe Martin Suarez a quitté le foot francophone depuis juillet 2014. Avec des passages à Eisden, Roulers, Deinze, Geel et Thes. "Peut-être ai-je désormais plus un nom du côté néerlandophone ? J’aimerais retrouver un port d’attache en Wallonie. La mentalité liégeoise me manque un peu, mais je suis ici pour travailler."

D’ailleurs, le Liégeois se concentre principalement sur son club. "Seraing, je suis de loin. Là, ils sont dans une phase positive. Puis, moralement, le fait d’avoir réintégré le top 4 est un adjuvant. De toute façon, ils disputeront les playoffs. De là à inquiéter Deinze… Seraing dispose d’individualités et me semble aujourd’hui aussi faire bloc."

Ce samedi, les Métallos devront se démener s’ils veulent vaincre le deuxième de la série. "Clairement, la pression est bien plus sur leurs épaules que sur les nôtres puisque monter est une vraie ambition dans leur chef. De plus, nous l’avions emporté (1-3) au Pairay et ils désireront se venger de l’aller."

Il reviendra donc aux Sérésiens de faire le jeu ? "Nous sortons d’une défaite à la maison et notre souhait sera d’en éviter une seconde. Mais il est effectivement très probable que nos invités prennent le jeu à leur compte. Comme cela avait déjà été le cas lors de la manche aller."

Une attitude qui semble plaire aux Limbourgeois… Donc méfiance. Même si… "Seraing vient de reprendre sa place dans le top 4 , une position qu’il n’aurait jamais dû quitter, souligne Marc Grosjean. On devrait même y être encore plus confortablement installé…"