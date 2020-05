La tenue à domicile de la saison prochaine sera similaire à celle de ces dernières années.

© RFCL



© RFCL

Le RFC Liège avait offert la possibilité à ses supporters de voter pour choisir quel maillot l'équipe porterait à domicile la saison prochaine. Quatre modèles de l'équipementier "Patrick" étaient proposés.Ce samedi matin, le club a dévoilé le résultat des votes. Tout s'est joué entre la vareuse numéro 3, qui rappelle les épopées européennes des Sang et Marine, et la numéro 2, lignée verticalement, comme ces dernières années. C'est ce dernier modèle plus classique qui a été retenu. Liège jouera donc au moins une saison de plus avec un maillot ligné.