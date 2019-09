Après son élimination en coupe de Belgique, Liège se devait de se reprendre mais malheureusement, ce ne fut pas le cas.





Liège 0 – 3 Heist

Et cela n’aurait pas pu tourner en leur faveur et cela pour deux raisons. Premièrement, quand, au cours du premier quart d’heure, on offre deux cadeaux à l’adversaire, à ce niveau-là, il devient très compliqué de pouvoir s’imposer. Ensuite car lorsque l’on se crée si peu d’occasions, il est presqu’impossible de renverser une situation compromise. Au final, une défaite qui n’a rien d’un scandale mais qui aura certainement l’aspect positif de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et agir en conséquence…

La fiche du match

Liège : Alfieri ; Giargiana, Teruel (46e Massa), Van Den Ackerveken, D’Ostilio ; Schmit, Electeur (74e Ronvaux) ; Mouchamps, Mariën, Bruggeman (56e Lallemand) ; Bangoura.

Heist : Van Aerschot ; Wijns, Webers, Englebert, Tambeur ; Absisan ; Bamona, Mateso, Benhamou (35e Regnier), Gendebien (76e Osah) ; Odutayo (79e Orye).

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Giargiana, Mariën, Bamona, Teruel, Regnier, Absisan, Van Den Ackerveken, Van Aerschot

Les buts : 11e Odutayo sur pen. (0-1) ; 14e Gendebien (0-2) ; 70e Odutayo (0-3).