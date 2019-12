Après 7 matches sans succès, les Sérésiens s’imposent par le plus petit écart. Joyeux Noël.

Entre l’incontestable leader de la division et les Métallos, dix-huit points d’écart… au coup d’envoi ! Dès lors, c’est plus dans l’optique de se replacer pour le top 4 qu’une victoire intéressait les Sérésiens.

Comme à l’aller, les Rouge&Noir, toujours emmenés par Luigi Pieroni, ont offert plus qu’une belle réplique face aux Flandriens. Montrant que, dans le jeu, ils disposaient d’atouts à faire valoir. Il faut cependant reconnaître l’intelligence de jeu de visiteurs réduits à dix après vingt minutes de jeu; Tarfi écopant de deux jaunes sur la même phase. Un moment de tension et quelques cris anti-wallons plus loi, Mertens, le meilleur buteur de la série (20 buts) voyait sa reprise de la tête frapper l’équerre. Dans l’autre camp, le gardien réalisait un arrêt réflexe sur une reprise croquée d’Al Badaoui déviée par Mehanovic. La supériorité numérique, qui aurait pu être annulée suite à une méchante faute de Swers, ne payait pas. Pas encore.

Le second acte ne permettait pas, dans sa première moitié, de vibrer. Hormis un but de… Mertens justement annulé pour hors-jeu, c’était le calme plat. Puis survenait l’étincelle. Sur une récupération à 25 mètres, Mroivili décochait une frappe tendue qui, après avoir été légèrement déviée, terminait sa course dans les filets de Vandenberghe (1-0). Les Sérésiens allaient-ils faire chuter les meneurs pour la 2e fois de la saison, après le Lierse ? Après un nouveau but flandrien annulé pour hors-jeu, Sanogo et Gueye (deux fois) loupaient la balle de break par manque de précision.

Après sept matches sans connaître la saveur de la victoire, les Sérésiens s’offrent ainsi le scalp du leader. Trois points importants sur le plan comptable, mais peut-être plus encore sur le plan psychologique et mental. Réponse en 2020…

Seraing : Werner; Swers, Machado, Boulenger, Labylle; Pierrot, Mroivili, Al Badaoui (86e Faye); Sanogo, Mehanovic (76e Gueye), Kilota (68e Cascio).

Deinze : Vandenberghe; De Schutter, De Greef, Boone, Vansteenkiste; Brulmans, Schils (70e Bertaccini), Tarfi; Challouk (64e Le Postollec), Mertens, Van Walle (81e Staelens).

Arbitre : M. Baton

Avertissements : Al Badaoui, Mehanovic, Swers, De Schutter, Brulmans, Bertaccini, Gueye

Exclusion : 21e Tarfi (2j.), Gevaert (T1), Vergote (entraineur desgardiens)

Le but : 67e Mroivili (1-0)