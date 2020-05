D1 amateurs: Loïc Reciputi quitte Liège pour Visé, Electeur sur le départ © Marquet Liège Matthias Sintzen

Il est de retour dans son ancien club. A l'été 2018, Loïc Reciputi quittait l'URSL Visé pour le club voisin du RFCL. Mais là-bas, rien ne s'est réellement passé comme le joueur l'espérait. Différentes blessures l'ont longtemps écarté des terrains et il semblait bien revenir dans le coup lorsque le championnat a été arrêté.



Du haut de ses 21 ans, il est de retour dans son ancien club et espère que ses pépins physiques sont loin derrière lui. Il s'est engagé pour une saison, plus une en option.



Blessé lui aussi durant de longs mois, son compatriote Maxime Electeur semble sur le départ. Peut-être pour la D1B...



Une chose est sure: Liège va devoir continuer à se renforcer...