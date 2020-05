Il devrait signer un contrat avec le club dans les prochains jours.

Arrivé au mercato hivernal à Rocourt en provenance du MVV Maastricht, et appartenant au Standard de Liège, l’arrière-droit Natanaël Frenoy ne compte pas la moindre seconde de temps de jeu en match officiel avec Liège. C'est pour cette même raison qu'il avait déjà quitté Maastricht, où il était depuis août 2019.

En fin de contrat avec les Rouches, les Sang et Marine devraient cependant bel et bien lever l’option d’achat. "S’il n’y a pas d’imprévu, je suis à Liège la saison prochaine", confirme le joueur.



Jeune (20 ans), il entre parfaitement dans la philosophie du club. Vif et dynamique, il pourrait faire mal sur l'aile droite.