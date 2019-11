Seraing a vite pris les commandes mais Liège est revenu au score sur penalty en seconde période



Dès le début de match, Seraing prenait le dessus et Labylle, seul, armait une frappe qui faisait mouche. Les locaux poussaient mais la maladresse était toujours dans les travées de Rocourt: frappes loupées, duels perdus, passes ratées, ... Une tête puissante de Teruel déviée par Werner, c'est tout ce que l'on retenait de la première période liégeoise.

Mais en 2 minutes tout peut changer... A la 50e, Boulenger accrochait Bangoura dans la surface et se voyait brandir une jaune. Mouchamps transformait le penalty. 120 secondes plus tard, Boulenger recevait une seconde jaune et était prié de rejoindre les vestiaires.

Ce n'était pas suffisant pour le RFC Liège et les deux équipes se quittaient dos à dos.







RFC Liège - RFC Seraing 1-1

RFC Liège: Debaty; Teruel, Massa, Lallemand, Mouchamps (86e Giargiana), Niankou (74e Mariën), Bruggeman, Bustin, Bangoura, D'Ostilio, Schmit.

RFC Seraing: Werner; Swers, Machado, Pierrot, Kilota, Labylle, Walbrecq (71e Al Badaoui), Sabaouni, Cascio, Boulenger, Mroivili.

Arbitre: M. Chaspierre

Avertissements: Mroivili, Werner, Boulenger, Massa, Bruggeman, Kilota, Cascio, Sabaouni

Exclusions: 52e Boulenger (2j.), 90e+1 Schmit, 90e+2 Mroivili et Cascio (2j.)

Les buts: 8e Labylle (0-1), 50e Mouchamps sur pen. (1-1)