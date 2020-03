La tâche de Drazen Brncic et de ses hommes ne sera pas si simple face à la lanterne rouge…

Cette fois, les Liégeois n’ont plus le temps d’attendre. Leur petite marge d’avance s’est envolée après ce 2 sur 9 à domicile. Pour se sauver, ils devront engranger un maximum de points d’ici la fin de saison. "Minimum 12 ou 13 sur 21", estime Drazen Brncic. Et les trois premiers dès ce dimanche chez la lanterne rouge. " Ce sera un des matchs les plus difficiles depuis que je suis ici."

En effet, Winkel est bon dernier et son avenir devrait se poursuivre sans le moindre doute en D2 amateurs. Mais une chose est certaine, cette équipe n’a jamais été réellement ridicule et a même failli créer l’exploit face au leader, Deinze. "Ils jouent sans poids, pour leur fierté. Nous, on joue aussi pour notre fierté… mais surtout pour notre survie."

Drazen Brncic a déjà vu les Flamands à l’œuvre lors de leur déplacement à Visé. "J’ai aussi analysé le match contre Deinze, où ils m’ont laissé encore une meilleure impression. Sur le terrain, on n’aurait pas dit qu’il y avait 47 points d’écart entre les deux équipes. Ils veulent jouer au football et possèdent certaines individualités intéressantes."

S’ils ne veulent pas revenir bredouilles du nord du pays, les Sang et Marine devront être beaucoup plus appliqués que ces dernières semaines. "Nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions malgré une domination. La détermination fera la différence dans les deux surfaces. J’ai parfois l’impression que l’on manque de conviction. Il nous faut trois fois plus d’occasions que l’adversaire pour marquer un but et, défensivement, les goals pris sont trop bon marché."