Après deux défaites consécutives à domiciles, les Panthers ont renoué avec le succès en s’imposant sans discussion (54-76) à Courtrai. Cette victoire importante, c'est une manière d’exorciser les vieux démons (Courtrai est un peu la bête noire des Panthers) et d’évacuer la gamberge naissante après le gros revers concédé le week-end dernier face à Braine.

Six jours à peine après avoir trébuché de peu contre SKW, la claque reçue des Castors avait en effet de quoi semer le doute d’autant qu’à cette occasion plusieurs cadres, dont la Polonaise Schmidt, étaient passé totalement à travers. Il était donc d’autant plus important de se remettre immédiatement en selle à l’occasion de ce déplacement au Lange Munte courtraisien. Ce que ces joueuses ont réussi à merveille à l’image de Laura Henket (16pts/8rbds), Natacha Doppée (11pts) ou Roksana Schmidt (11 pts/4 rbds).

Mission accomplie donc pour les filles du coach Pierre Cornia. Après un excellent démarrage (12-18) elles concédaient 29-29 au repos. Mais une excellente défense conjuguée à leur domination au rebond permettait aux Panthers de s’envoler en seconde période pour se bâtir progressivement une avance d’une douzaine de points qu’elles portaient à plus de vingt au gré dernier quart à sens unique.



Courtrai - Liège Panthers 54-76

QT: 12-18, 17-11, 16-23, 9-23

Courtrai: Leire 2, STORME 8, HEYSE 7, Ducoulombier 10, GASPAR 4, E.Devliegher 0, Foucart 7, S.DEVLIEGHER 6, Duhamel 6, VAN THUYNE 2, Van Marcke 0, Strumane 2

Liège Panthers: Tremblez 0, Doppée 11, LEBLON 3, Borlée 0, SCHMIDT 11, DESCAMPS 9, HENKET 16, Franquin 6, Peeters 2, Bremer 4, MAES 13.