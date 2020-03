Liège D1 dames: du mouvement chez les Panthers Matthias Sintzen

Deux joueuses ont prolongé, une s'en ira. Les transferts battent leur plein sur les parquets en ce moment. Et les Panthers travaillent aussi d'arrache-pied afin de constituer le noyau le plus solide possible en vue du prochain championnat. Si la plupart des joueuses resteront, certaines s'en iront, et il faudra probablement un peu recruter.



C'est ainsi que, après Natacha Doppée, Laura Henket et Jaleesa Maes, Manon Descamps et Emmeline Leblon ont décidé de rester fidèles au poste et ont donné leur accord pour porter le maillot liégeois la saison prochaine.



Au rayon départ par contre, et après quatre années passées chez les dames de Pierre Cornia, on retrouve Eva Hambursin.