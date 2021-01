En terre gantoise, les filles de Pierre Cornia – sans Manon Descamps (entorse) - n’ont pas fait dans le détail puisqu’elles menaient déjà 12-31 après dix minutes à peine.

"Face à ce genre d’équipe, il faut d’emblée s’imposer et prendre le contrôle de la partie afin d’éviter qu’elles ne prennent confiance. Il s’agira donc d’être sérieuses et concentrées d’entrées de jeu", avait prévenu le coach des Liégeoise. Un message reçu fort et clair par ses joueuses qui démarraient par un 0-5 pour filer ensuite à 4-13 et 9-28 face à une défense assez facile à déjouer il est vrai.

Mission accomplie donc pour les Liégeoises qui pouvaient se permettre de faire tourner l’entièreté de l’effectif dès le second acte tout en ralliant le repos sur la marque de 26-55 soit déjà 29 longueurs d’écart.

La reprise était du même tonneau, qui voyait les Panthers à nouveau dominer complètement les débats pour s’envoler à 31-62 puis 36-82 avant de lever inconsciemment le pied dans la dernière ligne droite permettant ainsi aux Gantoises de revenir juste en dessous des 40 pts d’écart.

Sparta Laarne 53 Liège Panthers 94