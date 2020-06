Les Métallos ont repris le chemin des terrains ce lundi. L'occasion de présenter leurs six derniers renforts.

En fin de semaine dernière, Seraing annonçait l' arrivée de deux joueurs de l'Antwerp . On le savait depuis le départ, le club promu en D1B attendait des renforts du FC Metz, formation française avec laquelle il collabore. Et c'est désormais chose faite puisque ce sont pas moins six (!) renforts messins qui arrivent en prêt au Pairay. Parmi eux, Sami Lahssaini. Le milieu de terrain formé chez les Sérésiens a rejoint Metz l'été dernier mais n'a pas souvent eu l'occasion de s'exprimer suite à plusieurs blessures.Guillaume Dietsch arrive également. Il s'agit d'un gardien de but international français U19. Son coéquipier en sélection, Yann Godar (arrière-droit), le suit. Aboubacar Lô (défenseur central de 20 ans), Georges Mikautadze (attaquant de 19 ans) et Amadou Dia N'Diaye (attaquant de 20 ans) sont les trois autres renforts.Ils auront pour mission d'aider Seraing à atteindre ses objectifs et pourront ainsi découvrir le monde du football professionnel belge.