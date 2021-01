D2 ACFF: quatorze prolongations et quatre départs à Hamoir Liège Matthias Sintzen Le club continue le travail en coulisses pour préparer la saison prochaine. © MaMick Photography

Quelques jours après avoir prolongé son staff, le RRC Hamoir a rencontré ses joueurs afin de faire le point sur la situation. Au terme de ce week-end, on y voit beaucoup plus clair dans le noyau des Rats. Comme partout ailleurs, une grande partie du groupe a donné son accord pour le championnat 2021-2022. C'est ainsi que Dylan Biersard, Mucahid Ceylan, Damien Diez, Ismaël Soumahoro, Lucas Piron, Benoît Masset, Nicolas Donneux, William Impagnatiello, Allal Messaoudi, Ali Yilmaz, Youssef Gilmi, Melvin Lafalize, Yassin Bennane et Eymen Eryilmaz ont prolongé.



Cependant, on notera tout de même le départ de quatre joueurs supplémentaires, qui viennent s'ajouter à Dylan Lambrecth, déjà annoncé partant. Il s'agit de Joseph Biersard (en illustration), Nicolas Alessi, Ibrahima Niang et Jonathan Deglas.