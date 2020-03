Solières se base sur la confiance retrouvée afin de poursuivre la spirale positive.

Avec un récent 9 sur 1, Solières s’est donné l’espoir de croire en un maintien utopique il y a un mois. Avec un calendrier à venir… mixte. “Notre situation a connu une évolution positive rapide, mais notre programme reste compliqué”, réplique Soulimen Ghaddari.

“Hormis les équipes de tête, nous avons également des formations en lutte pour le maintien. Si ces matches sont abordables sur papier, ils seront d’autant plus complexes à gagner. On a cependant pas mal de bonnes cartes en mains. Dont un match de retard.”

On le sent, la confiance est réapparue au Château Vert. “Avec les résultats positifs, on a comme décroché un second souffle. On a l’envie de se donner dix fois plus à fond qu’il y a quelques semaines. Pour nous, qui doutions jusqu’à il y a peu, les points sont une force supplémentaire afin de gagner notre pari de maintien.”

Avec un nouvel exemple à Givry, terre ingrate en cette période hivernale ? “Ce duel se gagnera au mental, c’est une certitude. On ne peut pas s’y rendre avec l’intention de proposer du foot. Non, ce sera une guerre sur un terrain dont on me dit qu’il est pire que celui de Solières ! Ce sera un match de fermiers, dont le vainqueur sera celui qui aura remporté le plus de duels.”

Si Soulimen Ghaddari avoue qu’il ne voyait pas Givry en aussi bonne posture, il veut cependant en revenir avec la totalité de la mise. “Vous savez, on vient de ramener trois unités d’Acren, un déplacement très périlleux pour chaque équipe. Il s’agit d’une bonne préparation mentale au combat de ce week-end, abordé en confiance. Et cette spirale positive, on veut aussi la poursuivre afin de ne pas décevoir le staff en place.”

S’il évoque son avenir en déclarant que rester est une option, le joueur axial pose les indispensables ingrédients à une issue positive. “La mentalité, être soudé et afficher un bon état d’esprit seront indispensables à notre survie.”